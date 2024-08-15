Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с медведем

МЧС России: туристам не стоит оставлять еду на природе, поскольку её может учуять медведь

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Telegram-канале МЧС России рассказали, как стоит себя вести туристам при встрече с медведем.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

Не приближаться. Следует осторожно покинуть место встречи с лесным жителем — резкие движения способны спровоцировать его на нападение. Также нельзя подходить к медвежатам, так как их мать может начать защищать потомство. Не прикармливать. Зверь может напасть на человека, который даст ему еду. Не оставлять пищевые отходы. Медведя способен привлечь запах продуктов.

Ранее Pravda.Ru писала, что медведь напал на туриста в Словакии.