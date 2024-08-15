Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти альтернативные покрытия избавят вас от газона
Обнаружены атаки китайских хакеров на российские ИТ-компании и госструктуры
Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов
В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с напитком героя Юрия Никулина
Бронирование номера в последнюю минуту: риски и альтернативы
Как понять, что духи вам не подходят: четыре признака и советы по выбору

Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с медведем

МЧС России: туристам не стоит оставлять еду на природе, поскольку её может учуять медведь
0:38
Туризм

В Telegram-канале МЧС России рассказали, как стоит себя вести туристам при встрече с медведем. 

МЧС России: туристам не стоит оставлять еду на природе, поскольку её может учуять медведь
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0
  1. Не приближаться. Следует осторожно покинуть место встречи с лесным жителем — резкие движения способны спровоцировать его на нападение. Также нельзя подходить к медвежатам, так как их мать может начать защищать потомство.
  2. Не прикармливать. Зверь может напасть на человека, который даст ему еду.
  3. Не оставлять пищевые отходы. Медведя способен привлечь запах продуктов.

Ранее Pravda.Ru писала, что медведь напал на туриста в Словакии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
Эти альтернативные покрытия избавят вас от газона
Обнаружены атаки китайских хакеров на российские ИТ-компании и госструктуры
Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов
В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с напитком героя Юрия Никулина
Бронирование номера в последнюю минуту: риски и альтернативы
Как понять, что духи вам не подходят: четыре признака и советы по выбору
Россия разработала A-ГЛОНАСС, аналог западной технологии A-GPS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.