Мошенник украл у туристки деньги под предлогом автобусного тура из России в Турцию

Мошенник украл у туристки 13 тысяч рублей под предлогом автобусного тура из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Девушка хотела провести отпуск за границей. Она подписалась в социальной сети на множество туристических сообществ. По прошествии некоторого времени путешественнице написал незнакомец. Он представился менеджером турагентства и предложил собеседнице бюджетный автобусный тур из Новосибирска в Стамбул. Мужчина пояснил, что стоимость тура низкая, поскольку в последний момент один из клиентов отказался от путешествия. Туристка перевела неизвестному средства. После этого он перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию.
Ранее Pravda.Ru писала о новых схемах мошенничества в сфере туризма.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.