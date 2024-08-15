Мошенник украл у туристки деньги под предлогом автобусного тура из России в Турцию

Туристка перевела мошеннику 13 тысяч рублей за несуществующий автобусный тур

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мошенник украл у туристки 13 тысяч рублей под предлогом автобусного тура из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Девушка хотела провести отпуск за границей. Она подписалась в социальной сети на множество туристических сообществ. По прошествии некоторого времени путешественнице написал незнакомец. Он представился менеджером турагентства и предложил собеседнице бюджетный автобусный тур из Новосибирска в Стамбул. Мужчина пояснил, что стоимость тура низкая, поскольку в последний момент один из клиентов отказался от путешествия. Туристка перевела неизвестному средства. После этого он перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию.

Ранее Pravda.Ru писала о новых схемах мошенничества в сфере туризма.