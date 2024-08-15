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Революция в лечении рака: модифицированные NK-клетки победят опухоли мозга

BioMat: найден новый способ лечения агрессивных опухолей мозга у детей
2:11
Туризм

Ученые из Университета штата Флорида совершили важный прорыв в борьбе с агрессивными опухолями мозга у детей, перепрограммировав иммунные клетки-киллеры. Эти модифицированные клетки показали повышенную эффективность в уничтожении атипично тератоидно-рабдоидных опухолей (АТРП), редкого и агрессивного вида рака, который в основном поражает детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Bioactive Materials (BioMat).

BioMat: найден новый способ лечения агрессивных опухолей мозга у детей
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

В своем исследовании ученые сосредоточились на естественных клетках-киллерах, или NK-клетках, которые играют ключевую роль в иммунной системе. Эти клетки способны быстро распознавать и уничтожать аномальные и зараженные клетки, но при встрече с агрессивными формами рака, такими как АТРП, их эффективность может снижаться. Исследователи стремились усилить "убойную" способность NK-клеток и сделать их более устойчивыми к подавляющему воздействию раковых клеток.

Команда ученых использовала клетки-киллеры, полученные из индуцированных человеческих плюрипотентных стволовых клеток. Эти стволовые клетки, перепрограммированные из клеток кожи или крови, имеют способность развиваться в любой тип человеческих клеток. В отличие от аналогичных исследований, использующих клетки мышей, человеческие NK-клетки минимизируют риск отторжения иммунной системой пациента.

Для повышения эффективности клеток исследователи применили различные белки, чтобы усилить их иммунные свойства и способность уничтожать раковые клетки. После модификации образцы протестировали на клетках АТРП, которые возникают преимущественно в мозжечке или стволе головного мозга у детей. Результаты показали, что улучшенные NK-клетки обладают высокой цитотоксичностью, то есть способностью разрушать раковые клетки, и гораздо эффективнее обычных NK-клеток.

Этот успех может открыть путь к разработке новой, более безопасной и эффективной иммунотерапии для лечения детских опухолей мозга.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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