Негативные стороны переезда за границу: разводы, алкоголь и амбиции

Тревел-блогер рассказал о трудностях жизни за границей

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер Юрий Малых, который более пяти лет путешествует по миру, обсудил негативные аспекты переезда за границу, используя примеры из жизни в Юго-Восточной Азии. Он поделился своими наблюдениями в блоге на платформе "Дзен".

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По мнению Малых, одним из первых негативных моментов является то, что многие пары, переехавшие за границу, быстро распадаются. Блогер считает, что это происходит потому, что люди оказываются в новой среде без друзей и вынуждены проводить всё время друг с другом. "Здесь происходит серьезная проверка отношений. Даже мелочи начинают раздражать, и в итоге люди не могут справиться с проблемами и найти компромисс", — объяснил он.

Второй проблемой, которую заметил блогер, стала потеря контроля над потреблением алкоголя. Малых рассказал, что люди, которые обычно выпивали немного в выходные, начинают злоупотреблять алкоголем каждый вечер после работы. "Я наблюдал, как они превращаются в постоянных завсегдатаев баров", — отметил он.

Третья проблема, которую выделил блогер, связана с утратой дисциплины и амбиций. Он заметил, что многие, которые в начале своего пребывания активно ищут возможности для бизнеса и стартапов, спустя несколько месяцев теряют мотивацию и начинают с трудом сохранять даже свои удаленные доходы. "Рабочий день, если он совпадает с московским временем, заканчивается в Таиланде и Вьетнаме около 10-11 вечера. После этого нет ни времени, ни энергии на что-то кроме похода в бар", — заключил Юрий Малых.