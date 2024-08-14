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Негативные стороны переезда за границу: разводы, алкоголь и амбиции

Тревел-блогер рассказал о трудностях жизни за границей
1:42
Туризм

Российский тревел-блогер Юрий Малых, который более пяти лет путешествует по миру, обсудил негативные аспекты переезда за границу, используя примеры из жизни в Юго-Восточной Азии. Он поделился своими наблюдениями в блоге на платформе "Дзен".

Тревел-блогер рассказал о трудностях жизни за границей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению Малых, одним из первых негативных моментов является то, что многие пары, переехавшие за границу, быстро распадаются. Блогер считает, что это происходит потому, что люди оказываются в новой среде без друзей и вынуждены проводить всё время друг с другом. "Здесь происходит серьезная проверка отношений. Даже мелочи начинают раздражать, и в итоге люди не могут справиться с проблемами и найти компромисс", — объяснил он.

Второй проблемой, которую заметил блогер, стала потеря контроля над потреблением алкоголя. Малых рассказал, что люди, которые обычно выпивали немного в выходные, начинают злоупотреблять алкоголем каждый вечер после работы. "Я наблюдал, как они превращаются в постоянных завсегдатаев баров", — отметил он.

Третья проблема, которую выделил блогер, связана с утратой дисциплины и амбиций. Он заметил, что многие, которые в начале своего пребывания активно ищут возможности для бизнеса и стартапов, спустя несколько месяцев теряют мотивацию и начинают с трудом сохранять даже свои удаленные доходы. "Рабочий день, если он совпадает с московским временем, заканчивается в Таиланде и Вьетнаме около 10-11 вечера. После этого нет ни времени, ни энергии на что-то кроме похода в бар", — заключил Юрий Малых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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