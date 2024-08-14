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Сентябрьские скидки в отелях Турции: сравнение цен на отдых по системе «все включено

Отели Турции снижают цены в сентябре
1:32
Туризм

Большинство отелей в Турции снижают цены в сентябре по сравнению с августом. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость отдыха по системе "все включено" в бархатный сезон снизилась на 7-14 процентов в середине сентября по сравнению с серединой августа. Наиболее заметные скидки отмечаются в отелях люксового сегмента.

Отели Турции снижают цены в сентябре
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

К примеру, 10 ночей в отеле MAXX Royal Kemer с вылетом в середине сентября обойдутся на 26 процентов дешевле, чем в августе, составив 1,2 миллиона рублей за двоих. Отель D Maris Bay 5 на Эгейском побережье подешевел на 47 процентов и теперь стоит 1 миллион рублей при размещении с завтраками.

Среди более доступных вариантов — пятизвездочный Rixos Park Belek, где отдых на двоих обойдется в 367 тысяч рублей. Похожие цены предлагают и другие пятизвездочные отели: Spice Hotel&SPA (366 тысяч рублей), Nirvana Cosmopolitan (368 тысяч рублей) и Papillon Aysha (399 тысяч рублей).

10 ночей в четырехзвездочном Caretta Relax Hotel стоят 203 тысячи рублей за двоих. В Greenwood Kemer Resort аналогичный тур обойдется в 249 тысяч рублей, а в Rios Beach Hotel — 156 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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