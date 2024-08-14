Зимний отдых в Таиланде: цены вырастут на 10–15%, как сэкономить на бронировании

Зимний отдых в Таиланде подорожает на 10-15%. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, спрос на это направление возрос как на российском, так и на международном рынках, что привело к увеличению цен в отелях, передает "Интерфакс". Тем не менее, при предварительном бронировании можно получить скидку до 10-20%. Несмотря на повышение цен, в отелях, например, на Пхукете, почти не осталось свободных мест — заполняемость гостиниц на декабрь-январь близка к 100%.
По данным АТОР, с января по июль в Таиланд посетило более миллиона российских туристов, что на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.