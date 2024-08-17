В Анапе запретили плавать с кругами и матрасами

В Анапе временно запретили плавать в море с надувными кругами и матрасами, а также кататься на катамаранах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии популярного российского курорта.
Ограничения введены в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, который может представлять серьёзный риск для отдыхающих и их безопасности. Жителей и гостей курорта настоятельно призвали соблюдать повышенную осторожность и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, особенно в такие нестабильные погодные дни.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.