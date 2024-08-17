Россияне раскрыли идеальную зарплату для комфортных путешествий

Lenta.ru: 47% россиян назвали доход от 100 до 300 тысяч рублей оптимальным для путешествий

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне поделились мнением о том, какой ежемесячный доход считают оптимальным для комфортных трат на путешествия. Опрос был проведён сервисом по покупке билетов "Купибилет", результаты которого стали известны "Ленте.ру".

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Согласно результатам исследования, 47% респондентов считают, что доход от 100 до 300 тысяч рублей в месяц — самый подходящий для того, чтобы комфортно путешествовать. Ещё 17% опрошенных заявили, что зарплаты до 50 тысяч рублей вполне достаточно для реализации туристических планов.

Кроме того, 15% россиян могут ограничиться суммой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Для 11% путешественников оптимальный доход составляет от 300 до 500 тысяч рублей, а 7% респондентов нужно больше 800 тысяч рублей. Лишь 3% россиян считают, что для комфортных путешествий им необходимо зарабатывать от 500 до 800 тысяч рублей в месяц.