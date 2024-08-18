Российский яхтсмен погиб в Бурятии, пытаясь спастись от медведя

В Бурятии трагически погиб титулованный российский яхтсмен, упавший со скалы во время бегства от медведя. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, погибшим оказался 56-летний Станислав П., который более 30 лет занимался парусным спортом и был обладателем множества наград, включая четыре кубка Байкала.
Трагедия произошла, когда Станислав отдыхал в Змеиной бухте на Байкале вместе с другом. Мужчины отправились в лес собирать грибы и шишки, но на них неожиданно напал медведь. В попытке спастись от хищника оба туриста прыгнули со скалы. К сожалению, известный яхтсмен не выжил, а его друг получил травмы, включая перелом ключицы.
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