Трагедия на пляже Гоа: турист из Дели убит при попытке ограбления

Deccan Herald: турист из Дели убит грабителями на пляже Гоа

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном азиатском курорте Гоа произошла трагедия: турист из Дели был убит грабителями, которые пытались отнять у него сумку. Подробности инцидента раскрывает издание Deccan Herald (DH).

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Вечером 11 августа 20-летний Хариш Танвар отправился на пляж Бага, где решил отдохнуть в уединенном месте. Именно там на него напали трое злоумышленников. Молодой человек пытался оказать сопротивление, но получил смертельный удар ножом. Тело Танвара было найдено на пляже утром на следующий день.

Как сообщает источник, полиция вскоре арестовала троих подозреваемых: Сахила Кумара, Нура Хана и Сунила Вишвакарму. Все они признались в преступлении и были заключены под стражу.