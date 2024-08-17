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Туроператоры предсказали снижение цен на туры в Абхазию к концу сентября

АТОР: туроператоры рассказали, когда подешевеют туры в Абхазию
2:25
Туризм

Туроператоры рассказали Ассоциации туроператоров России (АТОР), когда можно ожидать снижения цен на туры в Абхазию и что туристам стоит ожидать от предстоящего "ценопада". В первую очередь специалисты напомнили, что в бархатный сезон, который длится с сентября по октябрь, на курортах Абхазии значительно теплее, чем на курортах Краснодарского края. Температура воздуха достигает +23-25°C, а вода в море прогревается до +22-23°C. В это время года погода в Абхазии, как правило, более стабильная, чем в июне. Кроме того, туристов ждет изобилие фруктов, молодое вино и праздничные мероприятия, связанные с урожаем.

АТОР: туроператоры рассказали, когда подешевеют туры в Абхазию
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

На данный момент спрос на туры в Абхазию на предстоящий бархатный сезон увеличился на 20-30% по сравнению с прошлым годом. В некоторых случаях Абхазия входит в ТОП-5 самых популярных пляжных направлений осени. Однако средний чек на туры в Абхазию на осенний период вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и составляет 99,3 тыс. рублей без учета перелета.

Среди самых бронируемых курортов лидируют Гагра, Пицунда, а также Сухум и Новый Афон, которые делят третье место.

Стоимость туров на 7 ночей с перелетом из Москвы в Сочи и проживанием в отеле 3* (с завтраками) начинается от 70,7 тыс. рублей, а с проживанием в отеле 4* - от 74,1 тыс. рублей.

Что касается "ценопада", он начнется в последней декаде сентября. В зависимости от отеля, тарифы могут снизиться на 20-40% по сравнению с высоким сезоном, в зависимости от загрузки конкретного объекта. Некоторые отели начинают снижать цены уже с 1 сентября из-за падения спроса. Однако в целом снижение цен будет происходить постепенно: сначала на 10-15%, а к концу сентября — до 25-30% от уровня августа. Тем не менее, от популярных отелей больших скидок ждать не стоит, так как их заполняемость в первой половине осени традиционно остается на очень высоком уровне.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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