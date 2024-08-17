В Китае туалеты стали новой туристической достопримечательностью

News18: туалеты в Нанкине стали туристической сенсацией

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае общественные туалеты становятся настоящей туристической достопримечательностью. В одном из торговых центров города Нанкин появилось место, которое привлекает посетителей не только магазинами и ресторанами, но и роскошными туалетами. Эти футуристические пространства настолько впечатляющие, что люди выстраиваются в очереди, чтобы просто зайти внутрь.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Как сообщает портал News18, эти уникальные санузлы расположены на нескольких уровнях и поражают разнообразием тем и дизайнов. На втором этаже можно погрузиться в атмосферу ретро с автомобильными сиденьями, третий этаж предлагает футуристическое пространство с неоновыми огнями, а четвертый уровень выполнен в минималистичном стиле, вдохновленном японскими традициями. Пятый этаж украшен пианино и яркими красками, а шестой, известный как "Весенний Сянг", погружает посетителей в природную идиллию.

Но дело не только в дизайне. Туалеты оснащены передовыми удобствами: беспроводные зарядки, диваны, подогреваемые сиденья и раковины, адаптированные для людей всех возрастов. Здесь даже предусмотрены специальные комнаты для пожилых людей. Не удивительно, что такие туалеты привлекли внимание не только местных жителей, но и туристов. Одни восхищаются инновациями, другие задаются вопросом, зачем устанавливать пианино в туалете. Но факт остается фактом: Нанкинский торговый центр стал новым пунктом в маршруте путешествий по Китаю.

"Когда общественный туалет становится достопримечательностью — это говорит о многом", — отметили пользователи социальных сетей.

Однако не все разделяют этот туристический восторг. Некоторые пользователи вспоминают свой опыт посещения обычных общественных туалетов в Китае, утверждая, что они далеки от роскоши. Но Nanjing Mall, похоже, решил перевернуть все представления о том, каким может быть общественный туалет. Так что, если вы окажетесь в Китае, не забудьте заглянуть в этот торговый центр — возможно, это станет самым неожиданным пунктом вашего маршрута.