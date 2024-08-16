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Переоценённые места: туристы против толп и завышенных цен

TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
3:30
Туризм

Ничто так не отвращает туристов от места, как обилие таких же туристов вокруг. В результате издание timesTravel опубликовало для тех, кто ищет "аутентичный опыт", список из семи самых переоценённых туристических направлений. Эти места настолько переполнены посетителями, что получить удовольствие и отдохнуть там практически невозможно. Интересно, что как минимум два из этих мест пользуются большой популярностью у россиян.

TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Первое в списке — Нью-Йорк, Таймс-сквер.

"Оживленный центр активности с неоновыми огнями, огромными рекламными щитами и суетливой атмосферой" имеет и свои недостатки: постоянные толпы, завышенные цены и отсутствие настоящего нью-йоркского очарования. Часто этот район переполнен туристами, и многие считают, что исследование других частей Нью-Йорка, таких как Сохо, Хай-Лайн или Бруклинский мост, предлагает более подлинный и приятный опыт", — сообщает издание.

Венеция, Италия. Её романтичные каналы и историческая архитектура манят множество туристов, что приводит к переполненности города. Итогом становятся толпы, высокие цены, грязные каналы и явное страдание городской инфраструктуры от чрезмерного туризма.

"Чтобы получить более аутентичный итальянский опыт, рассмотрите возможность посещения небольших, менее популярных городов, таких как Верона или Болонья", — советует путеводитель.

Однако стоит отметить, что туристы уже заполонили и эти города.

Великая Китайская стена также попала в список.

"Некоторые участки, например, Бадалин, сильно коммерциализированы и переполнены, что отвлекает от впечатлений. Чтобы насладиться более спокойным посещением, стоит рассмотреть менее посещаемые участки стены, такие как Цзиньшаньлин или Симатай, которые предлагают потрясающие виды и более аутентичный опыт", — рекомендует рейтинг.

Лувр — ещё одно место, где туристы часто сталкиваются с толпами и стрессом. Здесь хранятся такие шедевры как "Мона Лиза" и "Венера Милосская", однако размеры музея и большие очереди могут испортить впечатление.

"Рассмотрите посещение Музея Орсе или Музея Оранжери, которые предлагают впечатляющие коллекции в более удобной обстановке", — советуют эксперты.

Голливудская Аллея славы также вошла в список.

"Впечатления могут быть неудовлетворительными из-за переполненных и иногда неухоженных улиц, где звезды часто затеняются туристами и уличными артистами. Окрестности известны своими безвкусными сувенирными магазинами и высокими ценами", — отмечают авторы.

Наконец, Пхукет — тропический курорт, любимый многими россиянами.

"Популярность острова привела к переполненным пляжам, шумным вечеринкам и завышенным ценам. Многие путешественники считают, что основным туристическим зонам не хватает подлинного очарования и спокойствия, которых они ожидали. Для более спокойного и аутентичного тайского пляжного отдыха рассмотрите возможность посещения таких островов, как Ко Ланта, Ко Чанг или Ко Липе, которые предлагают потрясающие пейзажи и более расслабленную атмосферу", — утверждают составители рейтинга.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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