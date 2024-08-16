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Мафиозные схемы в Барселоне: как аренда жилья стала источником преступлений

Испанские СМИ: мафиозные банды контролируют рынок аренды в Барселоне
1:38
Туризм

Неожиданно выяснилось, что значительная часть бизнеса по посуточной аренде домов в популярном среди туристов городе Барселона принадлежит трем мафиозным группировкам. Об этом сообщают испанские СМИ, ссылаясь на результаты проверок, проведенных городским советом. Это открытие стало еще одной причиной для возмущения местных жителей, которые уже давно требуют от властей ограничить чрезмерный поток туристов — проблему, известную как "овертуризм".

Испанские СМИ: мафиозные банды контролируют рынок аренды в Барселоне
Фото: PxHere is licensed under CC0

Проверки показали, что половина бизнеса по аренде жилья контролируется тремя мафиозными группировками. В июле, когда городской совет Барселоны проверил 134 подозрительных дома, оказалось, что 70 из них связаны с этими организациями, состоящими из граждан Азии, Швеции чилийского происхождения, а также России.

Квартирная мафия разработала сложные схемы, позволяющие им избегать штрафов и максимизировать прибыль. Эти группы состоят из юристов, специализирующихся на затягивании судебных процессов, что освобождает владельцев недвижимости от штрафов, размер которых варьируется от 60 000 до 600 000 евро.

Местные власти активно ищут способы борьбы с мафиозными структурами. Заместитель мэра Барселоны по вопросам городского планирования Лайя Бонет заявила, что город разрабатывает новые меры для давления на эти сети, уделяя особое внимание возможному уклонению от уплаты налогов, нарушениям в бизнесе и мошенничеству с документами.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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