Северная Корея открывает границы для туристов: что ожидает путешественников в 2024 году

Северная Корея открывает границы для туристов

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная Корея планирует открыть свои границы для иностранных туристов в декабре 2024 года, сообщает агентство Reuters.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Отмечается, что сначала международный туризм возобновится в городе Самджиен на северо-востоке страны, с возможностью последующего расширения на другие регионы.

"Этот шаг указывает на готовность закрытого государства вновь принимать крупные группы иностранных туристов после длительного периода строгого пограничного контроля, вызванного пандемией COVID", — говорится в статье.

Ранее Северная Корея приняла российских школьников в детском лагере "Сондовон" на побережье Японского моря. Ребята рассказали, что во время каникул изучали корейский язык, занимались тхэквондо и посетили экскурсию в Пхеньяне.

Кроме того, в лагере были представлены такие объекты, как океанариум, аквапарк, стадион и аттракционы. 19 августа в "Сондовон" отправится новая группа школьников из России.