Северная Корея открывает границы для туристов: что ожидает путешественников в 2024 году

Северная Корея планирует открыть свои границы для иностранных туристов в декабре 2024 года, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что сначала международный туризм возобновится в городе Самджиен на северо-востоке страны, с возможностью последующего расширения на другие регионы.
"Этот шаг указывает на готовность закрытого государства вновь принимать крупные группы иностранных туристов после длительного периода строгого пограничного контроля, вызванного пандемией COVID", — говорится в статье.
Ранее Северная Корея приняла российских школьников в детском лагере "Сондовон" на побережье Японского моря. Ребята рассказали, что во время каникул изучали корейский язык, занимались тхэквондо и посетили экскурсию в Пхеньяне.
Кроме того, в лагере были представлены такие объекты, как океанариум, аквапарк, стадион и аттракционы. 19 августа в "Сондовон" отправится новая группа школьников из России.
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