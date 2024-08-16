Британцы против закона Турции: массовые отмены туров из-за защиты животных

Британские СМИ: новый закон Турции угрожает бездомным животным

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Массовые отмены туров в Турцию среди британских туристов начались по неожиданной причине. В соцсетях и СМИ Великобритании разразилась настоящая истерия из-за изменений в Законе о защите животных в Турции. Британцы, известные своей страстной любовью к домашним животным, решили бойкотировать отдых в Турции из-за этого нового закона, который, по их мнению, приведет к эвтаназии, а фактически — к отстрелу бездомных животных. Вскоре эта информация стала широко обсуждаться и в турецкой прессе.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Согласно новым правилам, найденные бродячие собаки должны быть уничтожены в течение 30 дней, если им не найдется хозяин. Этот законопроект, который получил широкую известность как "закон об убое", разрешает властям отлавливать бездомных животных с улиц, а агрессивных или неизлечимо больных животных — усыплять. Такая мера была введена в ответ на опасения по поводу нападений собак, дорожно-транспортных происшествий и случаев бешенства. В Турции насчитывается около 4 миллионов бездомных собак.

"Дешевый отдых не оправдывает закрытие глаз на такое зло!", "Если вы любите собак и кошек, пожалуйста, бойкотируйте Турцию", — призывают туристы в соцсетях.

Интересно, что любовь британцев к домашним животным нередко оказывается весьма двусмысленной и показной. Например, в 2020 году, в начале пандемии коронавируса, британское правительство всерьез рассматривало возможность истребления всех домашних кошек. Об этом публично признался бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл. А еще более мрачные события произошли осенью 1939 года: после начала Второй мировой войны, под влиянием государственной пропаганды, британские граждане, опасаясь грядущих продовольственных проблем, умертвили несколько сотен тысяч домашних питомцев — собак и кошек.