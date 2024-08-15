Стоимость туров в Таиланд осенью 2024 года превысила 100 тысяч рублей

АТОР: стоимость проживания в отелях Таиланда вырастет на 10-15%

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии зимнего сезона 2024-2025 годов прогнозируется увеличение стоимости проживания в отелях Таиланда на 10-15%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отмечая, что рост цен обусловлен высоким интересом к этому направлению на международных рынках.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Специалисты подчеркивают, что даже с учетом повышения цен, туристы могут сэкономить, если воспользуются возможностью раннего бронирования.

"При заказе за несколько месяцев можно получить скидки до 10-20 процентов", — говорят в АТОР.

Одновременно с ростом цен наблюдается увеличение загруженности отелей. Например, в декабре и январе некоторые гостиницы на Пхукете уже почти полностью забронированы, в отдельных случаях достигнута стопроцентная загрузка. Эксперты связывают этот факт с расширением списка стран, гражданам которых разрешено получать тайскую визу по прибытии, включая Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Такая тенденция характерна не только для Таиланда. Российский союз туриндустрии (РСТ) также сообщает о повышении стоимости отдыха в других популярных направлениях. Например, стоимость девятидневного тура в Таиланд осенью 2024 года составит около 112 тысяч рублей с человека, что на две тысячи рублей больше, чем в прошлом году.

Эти данные подчеркивают важность заблаговременного планирования отпуска для оптимизации расходов на путешествие.