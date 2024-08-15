Венгрия и Филиппины: неожиданные фавориты среди российских туристов

OneTwoTrip: туристы из России выбирают Китай, Узбекистан и Италию

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы все чаще выбирают зарубежные поездки. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, доля международных заказов увеличилась на 26% и теперь составляет 53% от общего числа бронирований.

Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

Особенно заметен рост интереса к таким неожиданным направлениям, как Венгрия и Филиппины. Этой осенью число российских туристов, направляющихся в эти страны, увеличится в четыре раза.

Кроме того, возрос спрос на поездки в Китай (+41%), Узбекистан (+40%), Италию (+38%), Испанию (+36%), Грузию (+21%) и Южную Корею (+17%).

Данные ФСБ России подтверждают тенденцию роста числа зарубежных поездок: за первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона визитов в другие страны.