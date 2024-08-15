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Венгрия и Филиппины: неожиданные фавориты среди российских туристов

OneTwoTrip: туристы из России выбирают Китай, Узбекистан и Италию
0:58
Туризм

Российские туристы все чаще выбирают зарубежные поездки. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, доля международных заказов увеличилась на 26% и теперь составляет 53% от общего числа бронирований.

OneTwoTrip: туристы из России выбирают Китай, Узбекистан и Италию
Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

Особенно заметен рост интереса к таким неожиданным направлениям, как Венгрия и Филиппины. Этой осенью число российских туристов, направляющихся в эти страны, увеличится в четыре раза.

Кроме того, возрос спрос на поездки в Китай (+41%), Узбекистан (+40%), Италию (+38%), Испанию (+36%), Грузию (+21%) и Южную Корею (+17%).

Данные ФСБ России подтверждают тенденцию роста числа зарубежных поездок: за первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона визитов в другие страны.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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