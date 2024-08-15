Венгрия и Филиппины: неожиданные фавориты среди российских туристов

Российские туристы все чаще выбирают зарубежные поездки. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, доля международных заказов увеличилась на 26% и теперь составляет 53% от общего числа бронирований.
Особенно заметен рост интереса к таким неожиданным направлениям, как Венгрия и Филиппины. Этой осенью число российских туристов, направляющихся в эти страны, увеличится в четыре раза.
Кроме того, возрос спрос на поездки в Китай (+41%), Узбекистан (+40%), Италию (+38%), Испанию (+36%), Грузию (+21%) и Южную Корею (+17%).
Данные ФСБ России подтверждают тенденцию роста числа зарубежных поездок: за первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона визитов в другие страны.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.