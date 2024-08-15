Туристы устремились в Крым: спрос на отдых вырос на 25%

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), многие россияне выбрали именно этот курортный регион для отдыха. Основная причина такой популярности — более доступные цены на жилье, особенно по сравнению с другими курортами.
Генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что многие отели предлагают значительные скидки, что позволяет туристам сэкономить 2-3 тысячи рублей за ночь. Однако, несмотря на рост продаж, около 40% номеров в Крыму остаются свободными. Мкртчян также подчеркнул, что в Крыму холодает быстрее, чем в Сочи, поэтому в ближайшее время ожидаются крупные распродажи от отельеров.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.