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Спрос на отдых в Крыму вырос на 25%: эксперты прогнозируют распродажи

Спрос на отдых в Крыму вырос на 25%
Туризм

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в материале, попавшем в распоряжение "Ленты.ру".

Спрос на отдых в Крыму вырос на 25%
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Рост интереса объясняется более низкими ценами на жилье по сравнению с другими курортными регионами. Генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что отели предлагают постоянные скидки, что позволяет сэкономить 2-3 тысячи рублей за ночь.

Однако, несмотря на увеличение спроса, до 40% номеров в Крыму остаются пустыми. Кроме того, погода в регионе остывает раньше, чем в Сочи, поэтому ожидаются значительные распродажи от отельеров в ближайшее время, пояснил эксперт. Мкртчян также добавил, что снижение цен на отдых начнется со второй половины сентября и коснется как зарубежных, так и российских направлений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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