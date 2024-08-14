Турция вводит обязательную регистрацию отпечатков пальцев для въезжающих: что нужно знать

Турция вводит обязательную регистрацию отпечатков пальцев для въезжающих

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр внутренних дел Турции анонсировал введение новой процедуры въезда, которая будет включать обязательную регистрацию отпечатков пальцев для прибывающих в страну граждан. Это решение обусловлено увеличением числа людей, которые въезжают в Турцию и затем исчезают.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Согласно данным Министерства внутренних дел, за последние пять лет около 25 тысяч человек, прибывших через Восточное Средиземноморье и Западные Балканы, не покинули Турцию вовремя и не прошли регистрацию. Министр утверждает, что эта мера необходима для борьбы с нелегальной миграцией. Однако некоторые эксперты предупреждают, что введение таких требований может осложнить процесс въезда в страну, особенно в разгар туристического сезона.

Несмотря на это, многие поддерживают нововведение, отмечая, что аналогичные процедуры уже успешно применяются в ряде других стран.