Турция вводит обязательную регистрацию отпечатков пальцев для въезжающих: что нужно знать

Министр внутренних дел Турции анонсировал введение новой процедуры въезда, которая будет включать обязательную регистрацию отпечатков пальцев для прибывающих в страну граждан. Это решение обусловлено увеличением числа людей, которые въезжают в Турцию и затем исчезают.
Согласно данным Министерства внутренних дел, за последние пять лет около 25 тысяч человек, прибывших через Восточное Средиземноморье и Западные Балканы, не покинули Турцию вовремя и не прошли регистрацию. Министр утверждает, что эта мера необходима для борьбы с нелегальной миграцией. Однако некоторые эксперты предупреждают, что введение таких требований может осложнить процесс въезда в страну, особенно в разгар туристического сезона.
Несмотря на это, многие поддерживают нововведение, отмечая, что аналогичные процедуры уже успешно применяются в ряде других стран.
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