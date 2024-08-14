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Рост популярности речных круизов в России: спрос увеличился на 15% летом 2024 года

Спрос на речные круизы в России вырос на 15%
Туризм

Алексей Растегаев сообщил НСН, что летом 2024 года российские туристы стали значительно активнее отправляться в круизы — на 15% чаще по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на речные круизы в России вырос на 15%
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Drozd on wiki Drozdp, CC BY-SA 4.0

В этом году наблюдается резкий рост интереса к речным круизам в России, и стоимость ночи на теплоходе варьируется от пяти до двадцати тысяч рублей, отметил Алексей Растегаев, руководитель комиссии РСТ по круизам.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество туристов, выбравших круизы по российским рекам, достигло рекордных 750 тысяч. Этот вид отдыха стремительно завоевывает популярность. Растегаев рассказал о текущих тенденциях и направлениях круизов.

"Спрос на круизы превысил ожидания. Загрузка весной увеличилась на 12-15% по сравнению с прошлым годом, и хотя данные за лето пока еще не окончательные, рост уже очевиден — минимум 15%. Активно идут продажи на 2025 год, так как круизы часто бронируют за год вперед. Многие туристы интересуются осенними круизами, и на сентябрьские поездки уже почти нет свободных мест", — отметил он.

Он также добавил, что 70% россиян выбирают круизы повторно, и каждый может найти подходящий вариант по цене.

"Туристы возвращаются в следующем году, и после пандемии наблюдается рост числа тех, кто привык отдыхать на европейских маршрутах. Если раньше доля возвратных туристов составляла 50-60%, то теперь она достигла 70%. Цены на каюты зависят от различных факторов. В среднем стоимость за ночь варьируется от пяти с половиной до двадцати тысяч рублей. Мы предлагаем как эконом-класс, так и более дорогие программы. В южных регионах ночь в отеле с питанием и развлечениями может быть дороже, чем круиз", — пояснил Растегаев.

Летом туристы предпочитают более длительные маршруты, от 11 дней, хотя популярны и традиционные поездки из Москвы в Санкт-Петербург.

"Раньше самым популярным маршрутом был маршрут Москва-Санкт-Петербург-Москва, но теперь туристы выбирают разнообразные направления. Летом особенно популярны длительные круизы. Некоторые туристы разбивают поездку на две части, например, отправляются из Москвы в Нижний Новгород, а обратно возвращаются поездом. Около 30% круизов из Москвы в Санкт-Петербург имеют такую схему. Теплоходы отправляются и из Самары, в Ростов, а также доступны маршруты Нижний Новгород-Казань-Нижний Новгород и другие. Туристы могут начать путешествие из любого города и продолжить его по своему усмотрению. Компании учитывают такие пожелания", — заключил он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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