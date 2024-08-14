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До 2035 года в Тюменской области хотят построить большой курортный комплекс с врытым лыжным тоннелем и иммерсивным аквариумом

В Тюменской области планируют построить курортный комплекс за 45 млрд рублей
1:12
Туризм

В планах правительства Тюменской области через 10 лет сделать регион курортным. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-конференции рассказала о планах создать до 2035 года в области курортный комплекс стоимостью 45 миллиардов рублей.

В Тюменской области планируют построить курортный комплекс за 45 млрд рублей
Фото: flickr.com by КимонБерлин, CC BY-SA 2.0

В нынешнем году будут проведены инженерные изыскания, а в следующем будет намечен проект планировки и межевания 236,1 га земли под 10 инвестиционных объектов.

Планируется, что курортный комплекс будет состоять из нескольких гостиниц на 1010 номеров, врытого лыжного тоннеля с биатлонным стрельбищем, торговой галереи с фуд-кортом, иммерсивного аквариума, крытого катка, парка для киберспорта, термального развлекательного центра и многого другого.

Согласно плану, курорт создаст 3 тысячи новых рабочих мест и принесёт за 10 лет работы доход в размере около 22,8 миллиардов рублей в бюджет Тюменской области, передаёт tmn.aif.ru.

Детали

Тюменская область
Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района. Источник

Курорт
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. Источник

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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