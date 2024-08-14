Карелия введет туристический налог: как это повлияет на экосистему региона

Карелия вводит туристический налог

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что власти региона планируют ввести туристический налог. По его словам, этот шаг станет частью программы экологического развития Карелии, утвержденной до 2030 года.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Парфенчиков отметил, что налог на туристов позволит увеличить доходы местных бюджетов и направить часть средств на решение экологических проблем. В начале налог будет внедрен в Сортавальском округе в рамках пилотного проекта.

Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог начиная с 2025 года.