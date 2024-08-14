Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что власти региона планируют ввести туристический налог. По его словам, этот шаг станет частью программы экологического развития Карелии, утвержденной до 2030 года.
Парфенчиков отметил, что налог на туристов позволит увеличить доходы местных бюджетов и направить часть средств на решение экологических проблем. В начале налог будет внедрен в Сортавальском округе в рамках пилотного проекта.
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог начиная с 2025 года.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.