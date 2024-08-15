На Камчатке дети погибших участников СВО побывали в Долине гейзеров

Дети погибших участников специальной военной операции (СВО) получили возможность бесплатно посетить знаменитую природную достопримечательность — Долину гейзеров на Камчатке, сообщает ТАСС.
Эта поездка стала первой в 2024 году для детей погибших участников СВО и была организована министерством туризма Камчатского края совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" по поручению губернатора Владимира Солодова.
Подобные экскурсии доступны и для выпускников местных школ, включая тех, кто закончил учебу в прошлые годы.
В регионе также действуют меры поддержки для детей участников СВО, включая приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах, а также возможность бесплатного отдыха в оздоровительных лагерях и других заведениях.
Детали
Долина гейзеров
Доли́на ге́йзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Источник
Камчатка
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Источник
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