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На Камчатке дети погибших участников СВО побывали в Долине гейзеров

Дети погибших участников СВО с Камчатки посетили Долину гейзеров
Туризм

Дети погибших участников специальной военной операции (СВО) получили возможность бесплатно посетить знаменитую природную достопримечательность — Долину гейзеров на Камчатке, сообщает ТАСС.

Дети погибших участников СВО с Камчатки посетили Долину гейзеров
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies, PDM

Эта поездка стала первой в 2024 году для детей погибших участников СВО и была организована министерством туризма Камчатского края совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" по поручению губернатора Владимира Солодова.

Подобные экскурсии доступны и для выпускников местных школ, включая тех, кто закончил учебу в прошлые годы.

В регионе также действуют меры поддержки для детей участников СВО, включая приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах, а также возможность бесплатного отдыха в оздоровительных лагерях и других заведениях.

Детали

Долина гейзеров
Доли́на ге́йзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Источник

Камчатка
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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