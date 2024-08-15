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Россиянин Дмитрий Бабайцев задержан в Таиланде за нарушение визового режима

Россиянин прожил в Таиланде почти 4,5 года без визы, за что был задержан
0:45
Туризм

В Таиланде на острове Панган местные жители пожаловались на бездомного мужчину европейской внешности, который вел асоциальный образ жизни, выпрашивая еду и спя на улице, сообщает Tourdom. 

Россиянин прожил в Таиланде почти 4,5 года без визы, за что был задержан
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Полиция нашла мужчину, 56-летнего Дмитрия Бабайцева, который оказался гражданином России и Канады. Он прожил в Таиланде без визы почти 4,5 года, нарушив правила въезда. 

Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы и штраф за нарушение иммиграционного законодательства. 

Этот случай снова вызвал дискуссию о необходимости ужесточения контроля над иностранцами в Таиланде, особенно после нескольких подобных случаев с россиянами, нарушившими визовый режим.

Детали

Таиланд
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Источник

Туризм
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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