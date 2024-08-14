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Турция планирует введение обязательной дактилоскопии для всех иностранных граждан при въезде в страну

Турция начнёт брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в страну
1:02
Туризм

Турецкие власти намерены вводить обязательную дактилоскопию для иностранных граждан, прибывающих в страну. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью газете Sabah.

Турция начнёт брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в страну
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

"При пересечении границы Турции, как это уже практикуется в США и Великобритании, у иностранцев будут брать отпечатки пальцев", — сообщил министр, не уточнив, когда именно начнётся реализация данной меры.

Кроме того, министр сообщил о планах по внедрению чипированных удостоверений личности для лиц, получивших в Турции статус временной защиты. В первую очередь это касается сирийских граждан, проживающих на территории страны. Ерликая подчеркнул, что подделать такие документы невозможно, а их производство уже началось.

По информации МВД Турции, в стране проживает около 4,4 миллиона иностранцев, из которых 3,1 миллиона составляют граждане Сирии.

Детали

Дактилоскопия
Дактилоскопи́я (от греч. δάκτυλος — палец и σκοπέω — смотрю, наблюдаю) — способ опознания (идентификации) человека по следам пальцев рук (в том числе ладоней рук), основанный на неповторимости рисунка папиллярных линий кожи. Источник

Турция
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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