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Мальдивы отменяют обязательное заполнение миграционной формы для туристов при выезде с островов

Туристам упростили процесс выезда с Мальдив
0:39
Туризм

Туристы, покидающие Мальдивы, с 15 августа больше не обязаны заполнять миграционную форму Traveller Declaration. Теперь этот документ будет требоваться только при въезде на острова, сообщает Travel News со ссылкой на туроператора "Интурист".

Туристам упростили процесс выезда с Мальдив
Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Декларация заполняется онлайн на английском языке. Помимо паспортных данных, требуется загрузить фотографию. Ранее формы для въезда и выезда были идентичны, что часто вызывало вопросы у индивидуальных туристов, которым приходилось заполнять Traveller Declaration самостоятельно, в отличие от клиентов туроператоров.

Детали

Мальдивы
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии. Источник

Туризм
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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