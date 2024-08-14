Мальдивы отменяют обязательное заполнение миграционной формы для туристов при выезде с островов

Туристам упростили процесс выезда с Мальдив

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, покидающие Мальдивы, с 15 августа больше не обязаны заполнять миграционную форму Traveller Declaration. Теперь этот документ будет требоваться только при въезде на острова, сообщает Travel News со ссылкой на туроператора "Интурист".

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Декларация заполняется онлайн на английском языке. Помимо паспортных данных, требуется загрузить фотографию. Ранее формы для въезда и выезда были идентичны, что часто вызывало вопросы у индивидуальных туристов, которым приходилось заполнять Traveller Declaration самостоятельно, в отличие от клиентов туроператоров.

Детали

Мальдивы

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии. Источник Туризм

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Источник