Зелёные оазисы в мегаполисах: удивительно красивые городские парки

Топ-5 самых живописных парков мира, которые стоит посетить

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прогулки по живописным паркам и садам — прекрасный способ насладиться красотой природы и отдохнуть от городской суеты. Во многих странах мира можно найти поистине восхитительные зеленые оазисы, восхищающие своим великолепием. Давайте познакомимся с некоторыми из самых красивых парков планеты.

Фото: en.wikipedia.org by Endroit at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Сады Кенсингтонского дворца, Лондон (Великобритания)

Этот королевский парк в центре Лондона считается одним из самых живописных в Европе. Он окружает Кенсингтонский дворец и простирается на 265 акров, радуя посетителей великолепными ухоженными газонами, розариями, цветочными клумбами и фонтанами. Сады изобилуют разнообразными экзотическими растениями, включая пальмы и нераскрытые бутоны лотосов.

Парк Гинза, Токио (Япония)

Этот обширный парк в самом центре Токио по праву считается одним из самых очаровательных зеленых уголков Японии. Весной здесь расцветают тысячи вишневых деревьев, создавая впечатляющее облако нежно-розовых цветов. Летом парк привлекает посетителей своими живописными прудами, пагодами и пешеходными дорожками.

Сады Семирамиды, Вавилон (Ирак)

Висячие сады Семирамиды, созданные в VI веке до н. э., по праву считаются одним из чудес древнего мира. Хотя их местоположение до сих пор вызывает споры, считается, что они представляли собой террасные сады, сооруженные на специальных каменных платформах. Легендарные сады поражали гармоничным сочетанием зелени, цветов и величественной архитектуры.

Парк Малинг, Нью-Йорк (США)

Этот парк площадью 843 акра на острове Манхэттен считается одним из самых красивых зелёных зон в Нью-Йорке. Он радует посетителей живописными озерами, скалистыми обрывами, водопадами и разнообразной флорой. Прогулки по извилистым тропинкам парка дарят ощущение умиротворения и единения с природой.

Ботанический сад Кью, Лондон (Великобритания)

Этот обширный ботанический сад в западном Лондоне — настоящий рай для любителей растений. Он поражает уникальным разнообразием флоры со всего мира, включая тропические, субтропические и умеренные виды. Помимо экзотических растений, посетителей восхищают роскошные оранжереи, павильоны и старинные деревья.

Эти и многие другие парки по праву считаются жемчужинами природного наследия нашей планеты. Прогулка по их живописным тропинкам дарит ни с чем несравнимое умиротворение и восхищение красотой окружающего мира.

Детали

Парк

Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности. == Литература == Полякова Г. А. Флора и растительность старых парков Подмосковья. — М., 1992. Древесные растения парков Подмосковья. — М., 1979. Источник