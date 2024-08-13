Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Стрельбицкий: износ шин может указывать на серьёзные проблемы в машине
Игорь Кириллов заявил, что на Украине "грязная бомба" уже есть
"Посторонним вход воспрещён": кто законно может войти в частное жильё без приглашения
Идеальная "подстилка" для малины: лучшие материалы для мульчирования
Российский рынок принёс четверть прибыли Leroy Merlin в 2023 году
СВР: США намерены заменить киевского узурпатора Зеленского на террориста Авакова*
Как справиться с целлюлитом в домашних условиях?
Врач Умнов: вино вызывает такую же зависимость, как и любой алкоголь
Российские туристы начали чаще посещать Венгрию и Филиппины

Как тарантулы формируют взаимовыгодные отношения с другими животными: новое исследование

Как тарантулы формируют взаимовыгодные отношения с другими животными
Туризм

Исследование, посвященное тарантулам, выявило, что эти пауки могут создавать взаимовыгодные отношения с другими животными. Несмотря на их устрашающий имидж, тарантулы часто живут в симбиозе с амфибиями, рептилиями и даже змеями.

Как тарантулы формируют взаимовыгодные отношения с другими животными
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

Ученые проанализировали примеры совместного обитания и обнаружили, что такие взаимодействия приносят пользу обеим сторонам. Например, лягушки и жабы находят укрытие в норах тарантулов, а сами тарантулы получают помощь в борьбе с вредными насекомыми и паразитами.

Доктор Алиреза Замани, ведущий автор исследования, подчеркнул, что тарантулы не являются "бездушными хищниками", как часто считают. Наоборот, они способны развивать сложные межвидовые отношения.

Кроме того, исследование затронуло защитные механизмы тарантулов, такие как их волосатость, которая может отпугивать хищников, в том числе муравьев. Эти волоски усложняют нападение и предоставляют дополнительную защиту.

Авторы исследования надеются, что их выводы откроют новые горизонты для изучения поведения тарантулов и их эволюционных адаптаций, а также углубят понимание динамики межвидовых взаимодействий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Российские туристы начали чаще посещать Венгрию и Филиппины
Страховщики рассказали, каким травмам подвержены школьники
Холли Берри рассказала о травмах, которые она получила во время съёмок в кино
Секреты успешного похудения за 2 недели
В США оценили уничтожение трех батарей Patriot ВСУ
Профессор Сафонов: основная статья расходов пенсионеров — это затраты на продукты
Врач Алексеева: для здоровья зубов нужны витамины A, B, C и D
Фитнес-тренер раскрыла основные ошибки новичков в тренажерном зале
Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Ученые обнаружили звезду, опровергающую все теории звездной эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.