Жители Таиланда пожаловались в полицию на европейца с неопрятным внешним видом. По словам активистов, он приставал к людям, выпрашивал еду и ночевал на улице. Об этом пишет издание "Thaiger".
Сотрудники полиции задержали туриста 12 августа на острове Пханган. Выяснилось, что он провёл в королевстве без визы 4,5 года. Мужчину доставили в участок для дальнейшего судебного разбирательства. Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч батов (около 50 тысяч рублей). Он нарушил закон об иммиграции.
Ранее Pravda.Ru писала, что девушке грозит до 3-х лет тюрьмы за найденный кошелёк в Таиланде.
Детали
Виза
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны. Источник
Таиланд
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом. Источник
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.