В нацпарке Карелии открыли новую экологическую тропу

В национальном парке Карелии "Водлозерский" открыли новую экологическую тропу "Лес. Человек. История". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории.
Церемония открытия прошла 12 августа. Протяжённость маршрута составляет более 2-х километров. Тропу оборудовали настилами в заболоченных местах, информационными стендами, а также арт-объектами. При этом специально для маршрута разработали квест. Когда гости нацпарка пройдут его, то получат памятные сувениры.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Карелии построят туристический комплекс на берегу Сямозера.
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Водлозерский национальный парк
Водлозе́рский национальный парк — национальный парк, расположенный в России на территории Пудожского района Республики Карелии и Онежского района Архангельской области. Источник
Карелия
Каре́лия, или Респу́блика Каре́лия, или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района. Источник
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