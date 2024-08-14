В нацпарке Карелии открыли новую экологическую тропу

В Карелии открыли новую экотропу для туристов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В национальном парке Карелии "Водлозерский" открыли новую экологическую тропу "Лес. Человек. История". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Brekhin, CC BY-SA 4.0

Церемония открытия прошла 12 августа. Протяжённость маршрута составляет более 2-х километров. Тропу оборудовали настилами в заболоченных местах, информационными стендами, а также арт-объектами. При этом специально для маршрута разработали квест. Когда гости нацпарка пройдут его, то получат памятные сувениры.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Карелии построят туристический комплекс на берегу Сямозера.

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Водлозерский национальный парк

Водлозе́рский национальный парк — национальный парк, расположенный в России на территории Пудожского района Республики Карелии и Онежского района Архангельской области. Источник Карелия

Каре́лия, или Респу́блика Каре́лия, или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района. Источник