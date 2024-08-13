Цены на отдых в Азии осенью 2024: Хайнань и другие популярные курорты

Китайский остров Хайнань признан самым дешевым курортом Азии

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам озвучили цены на отдых в популярных азиатских курортах осенью 2024 года. Информация была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Самым бюджетным направлением оказался китайский остров Хайнань. В сентябре 12-дневный тур на двоих, включающий перелет и проживание с питанием "полный пансион", обойдется от 215 тысяч рублей.

В число популярных курортов с системой "все включено" вошли Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Индонезия. Минимальная стоимость 12-дневного тура из Москвы в сентябре составит 273 тысячи рублей на двоих в Таиланде, 275 тысяч рублей на Шри-Ланке, 277 тысяч рублей во Вьетнаме и 375 тысяч рублей в Индонезии.