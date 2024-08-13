Цены на отдых в Азии осенью 2024: Хайнань и другие популярные курорты

Российским туристам озвучили цены на отдых в популярных азиатских курортах осенью 2024 года. Информация была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самым бюджетным направлением оказался китайский остров Хайнань. В сентябре 12-дневный тур на двоих, включающий перелет и проживание с питанием "полный пансион", обойдется от 215 тысяч рублей.
В число популярных курортов с системой "все включено" вошли Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Индонезия. Минимальная стоимость 12-дневного тура из Москвы в сентябре составит 273 тысячи рублей на двоих в Таиланде, 275 тысяч рублей на Шри-Ланке, 277 тысяч рублей во Вьетнаме и 375 тысяч рублей в Индонезии.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.