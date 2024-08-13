Российские туристы выбирают Венгрию и Филиппины: рост зарубежных поездок на 26%

Российские туристы начали чаще посещать Венгрию и Филиппины

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы стали активнее выезжать за границу. Доля зарубежных заказов выросла на 26% и теперь составляет 53%, сообщает OneTwoTrip.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Согласно информации сервиса, россияне начали массово выбирать для путешествий две неожиданные страны — Венгрию и Филиппины. Осенью количество туристов, направляющихся в эти направления, увеличится в четыре раза.

Популярность Греции возросла в 2,5 раза. Также в два раза возросло количество поездок россиян в Японию, Францию, Португалию и Вьетнам.

Кроме того, наблюдается рост интереса к Китаю (на 41%), Узбекистану (на 40%), Италии (на 38%), Испании (на 36%), Грузии (на 21%) и Южной Корее (на 17%).