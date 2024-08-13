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Почему Армения — идеальное направление для российских туристов 2024

Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Туризм

Организатор путешествий Тата Ашугатоян из компании "ta_ca_ta" рассказала, что Армения за последние пару лет стала одним из самых востребованных направлений среди граждан России. Основными преимуществами поездок в Армению являются возможность путешествовать по российскому паспорту без визы, круглогодичный туристический сезон, прямые рейсы из Москвы и других российских городов, а также сравнительно недорогие авиабилеты.

Армения стала популярным туристическим направлением для россиян
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Ашугатоян отметила в беседе с "Южным Федеральным", что покупка билета за 2-3 месяца до поездки может существенно сократить расходы. Например, перелет из Москвы в Ереван и обратно может обойтись всего в 15-20 тысяч рублей, а билеты на рейсы до Гюмри часто можно найти по акциям от 2-3 тысяч рублей в одну сторону.

Среди других плюсов путешествия в Армению — дружелюбное и гостеприимное население, вкусная национальная кухня, чистая вода и широкий выбор авторских и пакетных туров продолжительностью от трех до 14 дней.

Однако есть и недостатки: недостаточно развитый общественный транспорт, большое количество автомобилей и высокие цены на жилье в туристический сезон с мая по сентябрь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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