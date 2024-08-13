Бразилия планирует удвоить внутренний туризм и увеличить доходы от международных поездок

Бразилия представляет амбициозный план по развитию туризма

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

На VIII туристическом салоне "Открывая Бразилию" в Рио-де-Жанейро был представлен национальный план развития туристической отрасли, сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0

В рамках программы планируется увеличить количество внутренних поездок с 93 миллионов до 150 миллионов, а доход от международного туризма должен вырасти до 8,1 миллиарда долларов США (735 миллиардов рублей). Также предполагается создать 3 миллиона новых рабочих мест в отрасли.

Министр туризма Селсо Сабино отметил, что успешное развитие туризма связано с расширением сети отелей, увеличением количества авиарейсов и ростом доходов населения. "Темпы развития туристической индустрии Бразилии впечатляют. С 1 января 2023 года уже создано более 50 тысяч новых рабочих мест", — подчеркнул министр.

Программа учитывает принципы устойчивого развития, применение инновационных технологий и информационных систем. Также разработаны 20 специализированных программ и проектов.

Глава министерства по защите прав человека Сильвио Альмейда отметил необходимость защиты прав и социальных гарантий для наиболее уязвимых слоев населения Бразилии.