Как успокоить ребенка в полете: советы эксперта по этикету

Большинство родителей оперативно реагируют на плач своего ребенка, зачастую не задумываясь о комфорте окружающих. Однако, по мнению тренера по этикету Джамили Мусаевой, многие родители забывают о дискомфорте пассажиров, сидящих впереди. В условиях ограниченного пространства дети могут пинать сиденье или активно использовать столик, что чувствуется всеми соседями.
"Понятно, что для родителей, путешествующих с маленькими детьми, успокоить их и занять в полете — непростая задача, но важно быстро реагировать на такие действия, как пинки по спинке сиденья. Легкое, но уверенное напоминание о том, что так делать не следует, может значительно помочь", — пояснила эксперт в интервью HuffPost.
Для минимизации беспокойства можно использовать книги, игрушки и игры.
"Если пинки продолжаются и вам сложно их контролировать, извинение перед соседями и объяснение ситуации могут значительно улучшить положение", — добавила Мусаева.
Большинство людей ценят, когда родители стараются справляться с таким поведением, даже если полностью предотвратить его невозможно.
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