Как успокоить ребенка в полете: советы эксперта по этикету

Что делать, если ваш ребенок мешает соседям в самолете

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство родителей оперативно реагируют на плач своего ребенка, зачастую не задумываясь о комфорте окружающих. Однако, по мнению тренера по этикету Джамили Мусаевой, многие родители забывают о дискомфорте пассажиров, сидящих впереди. В условиях ограниченного пространства дети могут пинать сиденье или активно использовать столик, что чувствуется всеми соседями.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

"Понятно, что для родителей, путешествующих с маленькими детьми, успокоить их и занять в полете — непростая задача, но важно быстро реагировать на такие действия, как пинки по спинке сиденья. Легкое, но уверенное напоминание о том, что так делать не следует, может значительно помочь", — пояснила эксперт в интервью HuffPost.

Для минимизации беспокойства можно использовать книги, игрушки и игры.

"Если пинки продолжаются и вам сложно их контролировать, извинение перед соседями и объяснение ситуации могут значительно улучшить положение", — добавила Мусаева.

Большинство людей ценят, когда родители стараются справляться с таким поведением, даже если полностью предотвратить его невозможно.