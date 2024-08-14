В аэропорту Звартноц бразильский турист умер после глотка неизвестной жидкости

В аэропорту Звартноц в Армении произошла трагедия: Араджолим Лукаси, пассажир из Бразилии, скончался во время досмотра после того, как выпил неизвестную жидкость из бутылки, которую он представил как вино, сообщает Tourdom.
Сотрудники таможни заподозрили, что жидкость может быть опасной, но вместо того, чтобы отправить ее на экспертизу, попросили мужчину сделать глоток. Практически сразу пассажир почувствовал себя плохо и вскоре скончался.
Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти и природу неизвестного вещества, найденного в вещах погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Детали
Армения
Арме́ния, официальное название — Респу́блика Арме́ния) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Источник
Звартноц (аэропорт)
Международный аэропорт Звартно́ц — международный аэропорт Еревана, столицы Армении. Расположен на западе города, недалеко от храма Звартноц, в 12 км к западу от Еревана. Источник
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