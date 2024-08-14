В аэропорту Звартноц бразильский турист умер после глотка неизвестной жидкости

Пассажир из Бразилии скончался в аэропорту Звартноц

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Звартноц в Армении произошла трагедия: Араджолим Лукаси, пассажир из Бразилии, скончался во время досмотра после того, как выпил неизвестную жидкость из бутылки, которую он представил как вино, сообщает Tourdom.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Сотрудники таможни заподозрили, что жидкость может быть опасной, но вместо того, чтобы отправить ее на экспертизу, попросили мужчину сделать глоток. Практически сразу пассажир почувствовал себя плохо и вскоре скончался.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причину смерти и природу неизвестного вещества, найденного в вещах погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Детали

Армения

Арме́ния, официальное название — Респу́блика Арме́ния) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Источник Звартноц (аэропорт)

Международный аэропорт Звартно́ц — международный аэропорт Еревана, столицы Армении. Расположен на западе города, недалеко от храма Звартноц, в 12 км к западу от Еревана. Источник