Назван самый привлекательный мужчина российской авиации

Кто является самым красивым мужчиной российской авиации

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самым привлекательным мужчиной в российской авиации признан бортпроводник "Аэрофлота" по имени Даниил, чьё видео стало популярным в соцсетях в июле, сообщает Lenta. ru. Это стало известно благодаря результатам опроса, проведённого сервисом путешествий "Туту".

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Даниил, который стал известен благодаря вирусным роликам с участниками авиации, набрал 32% голосов. На втором месте оказался бортпроводник авиакомпании "Якутия" по имени Адам с 26%. Третье место занял пилот Дмитрий из лоукостера "Победа", получивший 14% голосов.

Четвертое место досталось бортпроводнику Максиму из "Ямала" с 11%, который в социальных сетях сравнивается с турецким актёром. Пятую позицию занимает бортпроводник Алексей из "России" с 9%, а шестое место принадлежит авиатехнику Алексею из NordStar.

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