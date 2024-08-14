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Назван самый привлекательный мужчина российской авиации

Кто является самым красивым мужчиной российской авиации
0:58
Туризм

Самым привлекательным мужчиной в российской авиации признан бортпроводник "Аэрофлота" по имени Даниил, чьё видео стало популярным в соцсетях в июле, сообщает Lenta. ru. Это стало известно благодаря результатам опроса, проведённого сервисом путешествий "Туту".

Кто является самым красивым мужчиной российской авиации
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Даниил, который стал известен благодаря вирусным роликам с участниками авиации, набрал 32% голосов. На втором месте оказался бортпроводник авиакомпании "Якутия" по имени Адам с 26%. Третье место занял пилот Дмитрий из лоукостера "Победа", получивший 14% голосов.

Четвертое место досталось бортпроводнику Максиму из "Ямала" с 11%, который в социальных сетях сравнивается с турецким актёром. Пятую позицию занимает бортпроводник Алексей из "России" с 9%, а шестое место принадлежит авиатехнику Алексею из NordStar.

 

Детали

Стюардесса
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам). Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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