"Всё построено на деньгах", — жалуются туристы в Кавказских Минеральных Водах

У туристов, отдыхавших в Кавказских Минеральных Водах, остались плохие впечатления

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

К сожалению, отдых не всегда сопровождается только приятными воспоминаниями, иногда впечатление о нём может быть испорчено. Именно так и случилось с некоторыми отдыхающими, которые этим летом ездили в Кавказские Минеральные Воды.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, CC BY-SA 4.0

По сообщению сайта newstracker.ru, многие туристы столкнулись с сильным подорожанием цен на услуги.

"Поразило, что в питьевых галереях цену устанавливают из головы. Цена бутылки и стакана везде разная, злые женщины смотрят, чтобы ты не наливал воду бесплатно и начинают кричать, если не заплатил. Всё построено на деньгах. Чем больше у тебя денег, тем комфортнее ты отдохнёшь", — рассказала Татьяна из Ессентуков.

Ещё одна из отдыхающих поделилась историей о фотографии с орлом. По её словам, возле Медовых водопадов предлагают сделать фото с орлом, при этом цену в 4000 рублей озвучивают уже после сделанного снимка.

Кавказские Минеральные Воды знамениты своими здравницами, однако не всем туристам удалось в полной мере насладиться отдыхом и лечением. Многие жалуются на автолюбителей, которые предпочитают ездить громко включив музыку.

А Андрей, который прилетел в Кисловодск на лечение, поделился своим впечатлением о сервисе в одном из заведений города.

"Персонал безразлично строгий. Не надейтесь, что кто-то будет входить в ваши проблемы и учитывать пожелания. На все вопросы отвечают коротко и односложно. Сначала делают несколько исследований, о которых ты не просил, потом, естественно, находят отклонения и предлагают платные процедуры. Главный врач — откровенный хам. Пару раз я попробовал что-то спросить, но нарвался на очень неприятное отношение", — рассказал он.

Ещё одним неприятным впечатлением от отдыха стало обилие бродячих собак.

"Элементарно невозможно пройтись по терренкурам — стаи собак бегают рядом и гавкают на прохожих. Люди с детьми гуляют, а собаки разрываются лаем. Из-за обилия потенциально опасных бродячих животных я не хочу больше возвращаться в этот город, поскольку для меня важно иметь возможность спокойно гулять — это ведь и есть этап лечения-релакса на курорте, а я не смогла им воспользоваться”, — поделилась одна из отдыхающих.

Детали

Кавказские Минеральные Воды

Кавка́зские Минера́льные Во́ды (Кавминво́ды, КМВ, также Кавмингруппа) — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации. Источник