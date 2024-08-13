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Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте: советы врача и необходимые препараты

Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте
1:05
Туризм

Ротавирусная инфекция на курортах — явление достаточно обычное, наблюдаемое ежегодно. Однако можно снизить риск заражения. Об этом рассказал Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист и педиатр, сообщает издание Pravda. Ru.

Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

"Ротавирусная инфекция ежегодно возникает на всех курортах — это не новость и вполне ожидаемо. Это объясняется тем, что не всегда обеспечивается должная дезинфекция общественных мест, а ротавирус сохраняется в окружающей среде", — отметил специалист.

Для защиты от инфекции он советует сделать прививку, доступную как для взрослых, так и для детей в государственных и частных клиниках. Также рекомендуется взять с собой аптечку с необходимыми препаратами для решения кишечных проблем. В аптечке должны быть: противорвотные средства, препараты для восстановления водно-солевого баланса, кишечные антисептики, сорбенты и пробиотики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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