Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте: советы врача и необходимые препараты

Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ротавирусная инфекция на курортах — явление достаточно обычное, наблюдаемое ежегодно. Однако можно снизить риск заражения. Об этом рассказал Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист и педиатр, сообщает издание Pravda. Ru.

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"Ротавирусная инфекция ежегодно возникает на всех курортах — это не новость и вполне ожидаемо. Это объясняется тем, что не всегда обеспечивается должная дезинфекция общественных мест, а ротавирус сохраняется в окружающей среде", — отметил специалист.

Для защиты от инфекции он советует сделать прививку, доступную как для взрослых, так и для детей в государственных и частных клиниках. Также рекомендуется взять с собой аптечку с необходимыми препаратами для решения кишечных проблем. В аптечке должны быть: противорвотные средства, препараты для восстановления водно-солевого баланса, кишечные антисептики, сорбенты и пробиотики.