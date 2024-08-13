Цены на авиабилеты в Европу упали на 20–30% за два года: Артур Мурадян о трендах в туризме

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму и генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян сообщил, что за последние два года цены на авиабилеты в Европу снизились на 20-30%. Об этом сообщает RT.
Мурадян отметил, что рост числа перевозчиков, включая лоукостеров, увеличил доступность европейских направлений. Однако проблемы с визами остаются значительным препятствием.
"В этом контексте стоит выделить Черногорию и Кипр. На Кипре получение национальной визы не вызывает таких сложностей, как шенгенская, а Черногория продолжает оставаться безвизовой для россиян", — добавил он.
Сейчас количество туристов, путешествующих в Европу, возросло, в то время как ранее поездки в европейские страны часто имели не только туристические цели.
Ранее АТОР сообщала, что Турция стала самым популярным зарубежным направлением для россиян в первом полугодии, количество визитов составило около 2,7 миллиона.
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