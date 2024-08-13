Российские туристы все чаще используют стыковочные рейсы для поездок в Европу

Российские туристы выбирают стыковочные рейсы для поездок в Европу

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы стали чаще выбирать стыковочные рейсы для поездок в Европу, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Стыковочные рейсы зачастую дешевле прямых, особенно в пик сезона. Однако они могут занять больше времени из-за необходимости пересадки в другом городе.

По данным газеты, интерес к поездкам в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр в этом году вырос на 20%. Ожидается, что спрос на европейские путешествия будет продолжать расти в ближайшие несколько лет.

В июле Ассоциация туроператоров России сообщила, что Греция является самым доступным европейским направлением для пляжного отдыха в августе. Отпуск на неделю в этой стране обойдется минимум в 200 тыс. рублей на двоих.

Чуть дороже обойдется поездка во Францию: вместе с перелетом такая поездка в среднем стоит около 250 тыс. рублей.