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Санкт-Петербург заработал 342 млн рублей на курортном сборе за 4 месяца, превысив годовой прогноз в 310 млн рублей

Курортный сбор принёс Петербургу 342 млн рублей с начала апреля
1:12
Туризм

С начала действия курортного сбора бюджет Санкт-Петербурга пополнился на 342 млн рублей, как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём Telegram-канале. Эти поступления уже превысили ожидания, поскольку прогнозировалось, что до конца года сумма составит около 310 млн рублей.

Курортный сбор принёс Петербургу 342 млн рублей с начала апреля
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

"По состоянию на 12 августа поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 342 млн рублей, в том числе 105 млн рублей за июль," — отметил Корабельников.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге начали взимать с 1 апреля 2024 года с совершеннолетних туристов, сумма сбора составляет 100 рублей в сутки. Оплата обязательна для всех гостей старше 18 лет, независимо от их гражданства.

Средства, полученные от сбора, планируется направить на сохранение и развитие туристической инфраструктуры. В 2024 году они будут использованы для благоустройства пляжей "Ласковый" и "Дюны", реставрации Московских ворот и создания фонтана в Линейном парке.

Детали

Курортный сбор
Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности. В качестве плательщиков курортного сбора выступают физические лица, прибывающие в курортную местность. Правовой основой уплаты курортного сбора являются законодательные акты и соответствующий нормативный правовой акт представительного органа местного самоуправления. В них устанавливаются: размер ставки курортного сбора, порядок уплаты курортного сбора, льготы по уплате курортного сбора, а также перечень населённых пунктов, относимых к категории курортной местности. Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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