Подорожание ски-пассов на 10%: курорт "Эльбрус" объявил цены и ввёл новый фаст-трек абонемент

Курорт "Эльбрус" увеличил стоимость сезонных ски-пассов на 10%

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт "Эльбрус" опубликовал цены на сезонные ски-пассы для предстоящей зимы, сообщив о 10%-ном увеличении стоимости по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by HoroshilovAleksandr, CC BY-SA 4.0

"Сейчас можно приобрести сезонники двух типов по классным скидкам: сезонник — 35 000 рублей взрослый и 23 000 рублей детский вместо 55 000 рублей и 35 000 рублей), а сезонник с фаст-треком (подъем на гору без очереди на канатку + возможность прокатиться "по вельвету" до официального открытия курорта) — 70 000 взрослый и 45 000 детский (вместо 110 000 и 75 000)", — сообщили представители курорта "Эльбрус".

Цены на разовые ски-пассы, абонементы на несколько дней и стоимость подъёма на канатных дорогах в период новогодних праздников будут объявлены позже, сообщает "Это Кавказ".

В прошлом сезоне безлимитный сезонный ски-пасс стоил 50 000 рублей для взрослых и 28 600 рублей для детей.

На курорте "Ведучи" пока действует фиксированная цена на ски-пассы без скидок до 30 ноября — 750 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. Дополнительная информация о ценах на будущий сезон появится позже, сообщили в компании.

Детали

Приэльбрусье

Приэльбрусье — бальнеоклиматическая курортная местность в Кабардино-Балкарии, район центрального Кавказа (Северный Кавказ), ближайшие окрестности у подножия высочайшей горы Европы — Эльбруса, и горы Чегет (Азау-Гитче-Чегет-Карабаши), а также район, расположенный в верховьях реки Баксан (бассейн Терека) на высотах 1850—2340 м, в 144 км от Нальчика. Источник