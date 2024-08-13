Жители Плайя-де-Пальма устроили протест на пляже против пьянства и массового туризма

Протестующие заполонили пляж в Испании из-за пьянства туристов

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Десятки людей вышли на популярный пляж в Европе, протестуя против массового туризма и пьянства среди иностранных туристов, сообщает The Mirror.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, CC BY 3.0

По данным издания, пляж Balneario 6 в Плайя-де-Пальма в Испании, известен своими шумными вечеринками и развлечениями. Местные жители выражают недовольство тем, что некогда тихое место превратилось в магнит для толп туристов, злоупотребляющих алкоголем. В ответ на это, около сотни испанцев собрались на пляже и устроили сидячую забастовку.

Туристы были удивлены появлением протестующих, а между несколькими людьми возникли стычки. Несмотря на присутствие полиции, задержаний не было. Участники акции пообещали вести себя мирно и избегать конфликтов.

Местные жители считают, что пляж Balneario 6 стал символом пьянства.