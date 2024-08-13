"Больше никогда не вернусь": туристка из России описала негативный опыт отдыха в Анталье

Россиянка рассказала об ужасных условиях в турецком отеле: грязь и скудные завтраки

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка побывала на известном курорте в Турции и поделилась своими впечатлениями, описав поездку фразой "больше никогда не вернусь". Она рассказала об этом в статье для портала "Тонкости туризма", отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

Автор публикации Виктория сообщила, что вместе с парнем они забронировали номер в трёхзвёздочном отеле Antalya Dream Hotel в Анталье. Проблемы начались сразу после прибытия: трансфер задержался на полтора часа, и никто из администрации отеля не извинился за это. Более того, номера не соответствовали тем, что были показаны на сайте отеля.

"Во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в жёлтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе "красовался" длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто", — описала свои впечатления Виктория.

По её словам, персонал отеля не проявлял заботы о гостях, а уборка проводилась крайне редко. Кроме того, она пожаловалась на скудные завтраки, состоявшие из яиц, кусочков сыра, колбасы, огурцов и чая.