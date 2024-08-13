"Больше никогда не вернусь": туристка из России описала негативный опыт отдыха в Анталье

Российская туристка побывала на известном курорте в Турции и поделилась своими впечатлениями, описав поездку фразой "больше никогда не вернусь". Она рассказала об этом в статье для портала "Тонкости туризма", отзыв был опубликован на платформе "Дзен".
Автор публикации Виктория сообщила, что вместе с парнем они забронировали номер в трёхзвёздочном отеле Antalya Dream Hotel в Анталье. Проблемы начались сразу после прибытия: трансфер задержался на полтора часа, и никто из администрации отеля не извинился за это. Более того, номера не соответствовали тем, что были показаны на сайте отеля.
"Во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в жёлтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе "красовался" длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто", — описала свои впечатления Виктория.
По её словам, персонал отеля не проявлял заботы о гостях, а уборка проводилась крайне редко. Кроме того, она пожаловалась на скудные завтраки, состоявшие из яиц, кусочков сыра, колбасы, огурцов и чая.
"Пляж располагался в 20 минутах от нашего отеля, хотя на сайте уверяли, что дорога займёт максимум 10 минут. Он был обычным: чистым, с большим количеством шезлонгов", — заключила Виктория.
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