Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фьючерсы на нефть Brent превысили $80 за баррель
Актёр Кит Харрингтон объяснил провал финала "Игры престолов"
Что нельзя брать с собой в полет в 2024 году
Попытка обновить полис ОМС стоила жителю Тверской области более 1,7 млн рублей
Газоизмерительная станция "Суджа" уничтожена ударом ВСУ
Врач Павленко: попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции
Как похудеть, если не хочется считать калории и мучить себя в спортзале?
Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления трещин в двигателе автомобиля
Фильм "Плохие парни до конца" собрал 400 млн долларов в мировом прокате

Китайский остров Хайнань: самые доступные туры для российских туристов этой осенью

Хайнань может стать самым доступным зарубежным курортом для россиян
1:14
Туризм

Китайский остров Хайнань может стать одним из самых доступных зарубежных направлений для российских туристов этой осенью, сообщает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Хайнань может стать самым доступным зарубежным курортом для россиян
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

По его словам, это обусловлено запуском ряда новых прямых авиарейсов на "китайские Гавайи" из различных российских городов.

"По Хайнаню ожидаем если не прорыва, то значительного роста", — отметил Мкртчян.

Стоимость авиабилетов на сентябрь из Москвы в Санью составляет около 55-57 тысяч рублей (в обе стороны), а из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска — от 43 тысяч рублей. Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками можно приобрести за 110 тысяч рублей.

Ранее, 9 августа, стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Таким образом, вместе с уже существующими рейсами из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, прямые рейсы на остров теперь доступны из шести российских городов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
"Газпром" не отказался от транзита газа через ГИС "Суджа", что стало неожиданностью
Хайнань может стать самым доступным зарубежным курортом для россиян
Актёр Кит Харрингтон объяснил провал финала "Игры престолов"
Что нельзя брать с собой в полет в 2024 году
Попытка обновить полис ОМС стоила жителю Тверской области более 1,7 млн рублей
Газоизмерительная станция "Суджа" уничтожена ударом ВСУ
Врач Павленко: попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции
Как похудеть, если не хочется считать калории и мучить себя в спортзале?
Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления трещин в двигателе автомобиля
Фильм "Плохие парни до конца" собрал 400 млн долларов в мировом прокате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.