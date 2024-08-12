Китайский остров Хайнань: самые доступные туры для российских туристов этой осенью

Хайнань может стать самым доступным зарубежным курортом для россиян

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайский остров Хайнань может стать одним из самых доступных зарубежных направлений для российских туристов этой осенью, сообщает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

По его словам, это обусловлено запуском ряда новых прямых авиарейсов на "китайские Гавайи" из различных российских городов.

"По Хайнаню ожидаем если не прорыва, то значительного роста", — отметил Мкртчян.

Стоимость авиабилетов на сентябрь из Москвы в Санью составляет около 55-57 тысяч рублей (в обе стороны), а из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска — от 43 тысяч рублей. Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками можно приобрести за 110 тысяч рублей.

Ранее, 9 августа, стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Таким образом, вместе с уже существующими рейсами из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, прямые рейсы на остров теперь доступны из шести российских городов.