Китайский остров Хайнань: самые доступные туры для российских туристов этой осенью

Китайский остров Хайнань может стать одним из самых доступных зарубежных направлений для российских туристов этой осенью, сообщает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
По его словам, это обусловлено запуском ряда новых прямых авиарейсов на "китайские Гавайи" из различных российских городов.
"По Хайнаню ожидаем если не прорыва, то значительного роста", — отметил Мкртчян.
Стоимость авиабилетов на сентябрь из Москвы в Санью составляет около 55-57 тысяч рублей (в обе стороны), а из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска — от 43 тысяч рублей. Недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками можно приобрести за 110 тысяч рублей.
Ранее, 9 августа, стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Таким образом, вместе с уже существующими рейсами из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, прямые рейсы на остров теперь доступны из шести российских городов.
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