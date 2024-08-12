Что нельзя брать на борт самолета: полный список запрещенных предметов 2024

Что нельзя брать с собой в полет в 2024 году

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждая авиакомпания устанавливает свои правила относительно того, что можно и нельзя брать на борт самолета. Однако некоторые предметы запрещены повсеместно.

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Жидкости объемом более 100 мл. Ограничение связано с высокой стоимостью химчистки салона самолета. Общий объем всех жидкостей в ручной клади не должен превышать 1 литра. К жидкостям также относятся консервы, варенье, паштеты, мёд, мягкие сыры, тональный крем и другая косметика аналогичной консистенции. Исключения составляют лекарства, детское питание и товары, приобретенные в Duty Free.

Острые предметы. Запрещено проносить любые ножницы, штопоры, спицы.

Алкоголь крепостью выше 70%, включая самогон.

Бензиновые зажигалки и спички. Обычные одноразовые зажигалки разрешены, но не более одной на пассажира.

Ядовитые вещества. К ним относятся кислоты, концентрированные растворы щелочей и солей, а также предметы, содержащие опасные вещества, например, ртутные тонометры.

Сильно пахнущие продукты. Этот запрет не строгий, но всё же рекомендуется избегать таких продуктов.

Аккумуляторы с мощностью более 100 Вт·ч. Батареи мощностью свыше 160 Вт·ч допускаются только в багаж.

Любое оружие и пиротехника, включая хлопушки и электрошокеры.

Лекарственные препараты. Мази, кремы и сиропы подчиняются тем же правилам, что и жидкости. Жизненно важные лекарства можно провозить только при наличии рецепта или другого документа. Шприцы, иглы и ампулы также требуют документального подтверждения. Таблетки, капсулы и порошки можно перевозить без ограничений.

Любые аэрозоли в баллонах под давлением. В связи с этим дезодорант лучше брать в виде стика.