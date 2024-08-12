Туристы разочарованы отдыхом на Чёрном море: антисанитария, низкое качество сервиса и ротавирус

Туристы остались недовольны отдыхом на Чёрном море

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний отдых на Чёрном море не оправдывает ожиданий многих туристов, что подтверждается отзывами, опубликованными на NewsNN. Гости, посетившие гостевой дом в посёлке Лоо, жалуются на антисанитарные условия и низкий уровень сервиса.

Фото: web.archive.org by Рома-Неус, CC BY 3.0

Туристы отмечают недостаток магазинов и плохое качество питания в местных столовых, сравнивая их с "аттракционом под названием "поесть и остаться в живых"". Загрязнение моря, включая мусор и подгузники, вызывает серьёзные опасения.

Некоторые отдыхающие столкнулись с ротавирусной инфекцией, связывая это с нарушением санитарных норм. Жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом также связывают с некачественной водой и едой в регионе.