Летний отдых на Чёрном море не оправдывает ожиданий многих туристов, что подтверждается отзывами, опубликованными на NewsNN. Гости, посетившие гостевой дом в посёлке Лоо, жалуются на антисанитарные условия и низкий уровень сервиса.
Туристы отмечают недостаток магазинов и плохое качество питания в местных столовых, сравнивая их с "аттракционом под названием "поесть и остаться в живых"". Загрязнение моря, включая мусор и подгузники, вызывает серьёзные опасения.
Некоторые отдыхающие столкнулись с ротавирусной инфекцией, связывая это с нарушением санитарных норм. Жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом также связывают с некачественной водой и едой в регионе.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.